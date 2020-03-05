Combine GPS app

Я ищу человека, который может разрабатывать приложения для iPhone и Android.

Если возможно, я бы хотел разработать как iPhone, так и Android (кроссплатформенный и т. Д.) (В зависимости от того, что хорошо). Приветствуются те, кто может разработать оба варианта.)

Я хотел бы иметь небольшую сумму денег, поэтому, если это возможно, я бы хотел отдать приоритет человеку.

Не только на этот раз, но и управление операциями запрашивается отдельно.

■ Фокус / Критерии

Человек, который умеет делать маленький поворот, человек, который может общаться, и, предпочтительно, человек в Канто.

■ Содержание приложения

1. Отобразите внебиржевой инвентарь маски на карте, как показано в заголовке.

Я думаю, что каждый захочет узнать, есть ли маски в наличии, когда они придут в магазин. Тайвань уже делает это, внося свой вклад в развитие общества, и мы планируем создать аналогичную систему.

Мы планируем добавить 2 функции, поэтому рассмотрим переход на другой экран.

(iii) Функция распространения рекламы (убрать, если рентабельность низкая)

4. Я думаю, что AWS хорош для серверной среды, но я оставлю это для базы данных.

поток потока

Это грубая конфигурация системы (один месяц)

■ Дополнительные функции после вышеуказанного выпуска

(Если приложение распространяется в этот раз, я добавлю функцию, поэтому я буду просить вас продолжить разработку.)

информация для отслеживания пациента

Информация о местонахождении сайта, время ожидания

https://www.mag2.com/p/news/439197

https://youtu.be/gj4YKgs_GHA