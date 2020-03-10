Добрый день, уважаемые коллеги Первичное ТЗ здесь [url=https://docs.google.com/document/d/1TDOCmpMuYvpvd7WRIFdiC2ihr4U9chZGVqX8etA_bIM/edit#heading=h.pv8ndhkm192c][/url][url=https://docs.google.com/document/d/1TDOCmpMuYvpvd7WRIFdiC2ihr4U9chZGVqX8etA_bIM]https://docs.google.com/document/d/1TDOCmpMuYvpvd7WRIFdiC2ihr4U9chZGVqX8etA_bIM[/url] От вас нужны 3 цены и ориентиры по срокам: 1. За разработку дизайна 2-3 экранов. 2. За разработку подробного ТЗ для программистов и дизайнеров. 3. За разработку "под ключ" - с дизайном, серверной частью, ...
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Здраствуйте нужно создать приложения по автозапчастям , можете ли!? и сколько это будет стоить!? есть прототип
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