View Controller на Swift – позиционировать маркер на изображении

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Нужен функционал для того, чтобы на картинке-плане помещения позиционировать картинку-курсор.Т.е. одна картинка на другой, позиционируется по пикселям, нужно чтобы при прокрутке и зуме курсор сохранял позицию. По типу как на гугл картах.View Controller на Swift 4.2Нужен UIImageView, встроенный в UIScrollView с зумом и скроломПоддержка любых разрешений, в т.ч. iPX, iP8, iP8+

4 года назад
guest_15837547772954
4 года в сервисе
Был
4 года назад