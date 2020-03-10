Разработка мобильного приложения под iOS и Android

Мобильные приложенияЗакрыт10 заявок297 просмотров
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Добрый день! Нужно создать сайт и особенно приложение аналог https://ru.bookmate.com/ сейчас нужно сделать аналог, но в дальнейшем будем добавлять новые функции... 

Ищем человека / команду Разработчиков  для работы на постоянной основе (долговременное сотрудничество), чтобы в дальнейшем добавлял / добавляли новые функции.    

В дальнейшем хотим, чтобы разработчик вошел в дело 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bookmate&hl=ru 

https://apps.apple.com/ru/app/bookmate-книги-и-аудиокниги/id386177450 

AndroidiOS
4 года назад
guest_15838395108885
4 года в сервисе
Был
4 года назад