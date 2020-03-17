Исправление ошибок Андроид-приложения

Есть приложение для Андроид, суть работы которого заключается в том, чтобы фиксировать историю звонков, записывать разговоры и передавать на сервер для последующей синхронизацией с CRM.

Проблема заключается в том, что у некоторых пользователей часто возникает ошибка "мобильная сеть недоступна", хотя интернет на телефоне есть (т.е. мессенджеры и почта работают).

О том, что у приложения проблемы с доступом в интернет – видно из логов, которые ведутся в телефоне.

Есть предположение, что в приложении не реализован механизм нескольких попыток при неудачных запросах.

Требуется проверить это предположение и если данный механизм не реализован – то реализовать.

От исполнителя требуется:

готовность копаться в чужом коде

готовность общаться в голосовом режиме (иногда бывает нужно)

Назовите сроки и сумму, за которые могли бы взяться за решение данной проблемы.