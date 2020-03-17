Разработчик ПО и WEB
⚙ Программные языки: C, C++, Java, Dart, JavaScript
Занимаюсь разработкой: мобильных кроссплатформенных приложений(Flutter, Dart) + Desktop(Windows, Linux)
烙 Умею делать парсеры, боты телеграмм, знаком с API VK/FB.
🤝 Есть навыки интеграции МойСклад
Обожаю пилить сложные по структуре и многопоточные серверные решения.
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Портфолио
- Поиск и регистрация мест в посольство454 просмотра
- FastPC (Копия CCleaner)499 просмотров
- Лаунчер Minecraft (выполнен под заказ)597 просмотров
- Парсер Яндекс.Карт499 просмотров
Отзывы заказчиков
$1299
10 баллов
4 года назад
Java
все отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
Задача поставлена четко и ясно, оплата в срок, всегда на связи. Сотрудничеством доволен!
$18
10 баллов
5 лет назад
Человек коммуникабельный, код написан с комментариями. Рекомендую!
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество
$300
10 баллов
5 лет назад
AndroidFirebaseiOSSQLite
- давно вместе работаем - хоть и школьник, но знает что делать) - выложил заказ на всех фриланс-платформах. Но Денис предложил решение выгоднее - Flutter. Все предлагали Java/Swift, React'ы всякие. Но, Денис оказался круче) и предложил кросс-платформенное современное решение
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект! Сотрудничеством доволен. Надеюсь на новые проекты. :)
$20
3 балла
5 лет назад
JavaScriptWordPress
Отказался от задания...
$50
10 баллов
5 лет назад
Android
Исполнитель очень внимательно отнесся к моему заказу и выполнил все что требовалось. Рекомендую!
Ответный отзыв
Всем доволен :) Рассчитываю на долгое сотрудничество.