- давно вместе работаем - хоть и школьник, но знает что делать) - выложил заказ на всех фриланс-платформах. Но Денис предложил решение выгоднее - Flutter. Все предлагали Java/Swift, React'ы всякие. Но, Денис оказался круче) и предложил кросс-платформенное современное решение