Ddeeeennn

Денис Ddeeeennn

 
22 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Разработчик ПО и WEB

⚙ Программные языки: C, C++, Java, Dart, JavaScript

 Занимаюсь разработкой: мобильных кроссплатформенных приложений(Flutter, Dart) + Desktop(Windows, Linux)

烙 Умею делать парсеры, боты телеграмм, знаком с API VK/FB.

🤝 Есть навыки интеграции МойСклад

 Обожаю пилить сложные по структуре и многопоточные серверные решения.

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Отзывы заказчиков

guest_1607669915545
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$1299
10 баллов
4 года назад
Нужно разработать два сервера
Java
все отлично, рекомендую!
Задача поставлена четко и ясно, оплата в срок, всегда на связи. Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
e1mer
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$18
10 баллов
5 лет назад
Фикс подключения
Человек коммуникабельный, код написан с комментариями. Рекомендую!
Благодарю за сотрудничество
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donpauls
Павел 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$300
10 баллов
5 лет назад
Приложение для автоматизации пункта проката IOS/Android
AndroidFirebaseiOSSQLite
- давно вместе работаем - хоть и школьник, но знает что делать) - выложил заказ на всех фриланс-платформах. Но Денис предложил решение выгоднее - Flutter. Все предлагали Java/Swift, React'ы всякие. Но, Денис оказался круче) и предложил кросс-платформенное современное решение
Спасибо за интересный проект! Сотрудничеством доволен. Надеюсь на новые проекты. :)
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yevhen_lysenko
Евгений 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
3 балла
5 лет назад
Небольшое добавление и изменение JS функционала (3 пункта)
JavaScriptWordPress
Отказался от задания...
donpauls
Павел 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Исправление ошибок Андроид-приложения
Android
Исполнитель очень внимательно отнесся к моему заказу и выполнил все что требовалось. Рекомендую!
Всем доволен :) Рассчитываю на долгое сотрудничество.
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