Нужен дизайн и разработка мобильного приложения

Добрый день, уважаемые коллеги

Первичное ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1TDOCmpMuYvpvd7WRIFdiC2ihr4U9chZGVqX8etA_bIM

От вас нужны 3 цены и ориентиры по срокам:

1. За разработку дизайна 2-3 экранов.

2. За разработку подробного ТЗ для программистов и дизайнеров.

3. За разработку "под ключ" - с дизайном, серверной частью, публикацией в маркетах и всеми необходимыми работами, кроме продвижения.

Если это диапазон - укажите пожалуйста диапазон.