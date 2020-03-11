Парсинг текста push уведомлений Android

Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки284 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо реализовать приложение, или решение для root android, которое бы позволяло парсить уведомления из приложения.

Android
4 года назад
anromanova
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 месяца назад