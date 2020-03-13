Мобильное приложение на flutter

$5000
Мобильные приложенияЗакрыт12 заявок377 просмотров
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Требуется реализовать мобильное приложение на flutter + firebase.

28 экранов приложения. 

Основная логика на сторонем бекенде к которому подключаешься через API. 

Flutter
4 года назад
klaineroleg
Олег 
42 годаИзраиль
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
18 отзывов