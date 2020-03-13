Здравствуйте. Нужно сделать приложение для Андроид. Есть сайт, на нем есть статьи (заголовок, небольшие характеристики, описание и картинка). Нужно все эти статьи перенести в мобильное приложение. Грубо говоря, сделать тоже самое, что и на сайте. Что важно: на ...
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Требуется реализовать мобильное приложение на flutter + firebase.
28 экранов приложения.
Основная логика на сторонем бекенде к которому подключаешься через API.
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