Сделать задания по методичке на java

Здравствуйте. Нужно сделать приложение для Андроид. Есть сайт, на нем есть статьи (заголовок, небольшие характеристики, описание и картинка). Нужно все эти статьи перенести в мобильное приложение. Грубо говоря, сделать тоже самое, что и на сайте. Что важно: на ...
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Сделать несложные задания на java по методическим указаниям и задания следующие после них.
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