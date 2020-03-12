Реверсировать API мобильного приложения и реализовать его на python

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки222 просмотра
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Приложение есть и под iOS и под Android. В качестве вступительного задания — нужно реализовать регистрацию. Полный проект — реализация всех основных функций работы программы.

Python
4 года назад
swapper
44 годаТаиланд
14 лет в сервисе
Был
4 года назад