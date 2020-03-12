Приложение для отеля, заказ блюд с ресторана, заказ экскурсий

Мобильные приложенияЗакрыт9 заявок242 просмотра
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Приложение для Android, Java, c++ приложение с бэк офисом для ввода контента. Заказ из номера с планшета внутренних услуг отеля. Присылайте портфолио. Скину в личку первое тз для расчёта цены и сроков. 

4 года назад
prosurfers
Андрей 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад