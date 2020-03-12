Всем привет! Есть такая замечательная программа "Share it" позволяющая скинуть на телефон файл с любого другого устройства. ( описание - [url=https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=457785&st=3820][/url][url=https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=457785]https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=457785[/url] ) Все бы хорошо, но она позволяет сохранить файлы либо в памяти телефона либо на SD карту в ...
Приложение для отеля, заказ блюд с ресторана, заказ экскурсий
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приложение для Android, Java, c++ приложение с бэк офисом для ввода контента. Заказ из номера с планшета внутренних услуг отеля. Присылайте портфолио. Скину в личку первое тз для расчёта цены и сроков.
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