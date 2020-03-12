PHP-разработчик

Всем привет! Есть такая замечательная программа "Share it" позволяющая скинуть на телефон файл с любого другого устройства. ( описание - [url=https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=457785&st=3820][/url][url=https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=457785]https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=457785[/url] ) Все бы хорошо, но она позволяет сохранить файлы либо в памяти телефона либо на SD карту в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем в студию разработки мобильных приложений PHP-разработчика на доработку проекта. Срок работ – 10 рабочих дней.
В данный момент продукт уже готов, запущен и доступен пользователям, нам необходимо произвести доработку объемом в две недели, а именно что нужно будет сделать:
1) Доработать валидацию внутренних (AppStore и Google Play) покупок курсов;
2) Доработать доступ к курсам из панели администратора (Yii2);
3) Доработать типы полей у записей в панели администратора;
4) Изменить сортировки записей;
5) Доработать возможностей редактирования записи: изменение даты и времени создания из панели администратора;
6) Отображение статистических показателей о количестве активностей пользователей.
Необходимые навыки:
- Yii 2, PHP 7;
- опыт разработки клиент-серверных приложений в команде не менее 1 года;
- понимание принципов Restful API;
- уверенные знания SQL;
- уверенная работа с системами контроля версий;
- навыки работы с командной строкой на удаленном сервере;
- знание английского языка, достаточное для чтения технической документации и поиска информации.
Условия:
- работы под кураторством тимлида с ежедневными коммитами;
- ведение задач в редмайне;
- оплата рассчитывается исходя из ставки 400-500 рублей в час (определится по итогам собеседования согласно уровню разработчика), но подразумеваем, что за данный объем работ будет фиксированная оплата – две рабочие недели, 10 дней * 8 часов.
- Предоплата 30%, постоплата по факту окончания работ.
- Если что-то не учли и потребуется больше времени, исправление явных багов по результатам тестирования – без оплаты.
Старт доработок планируется в течение 1-1,5 недель с момента размещения данного задания, пока находимся в процессе сбора команды.
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