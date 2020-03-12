PHP-разработчик

Ищем в студию разработки мобильных приложений PHP-разработчика на доработку проекта. Срок работ – 10 рабочих дней.

В данный момент продукт уже готов, запущен и доступен пользователям, нам необходимо произвести доработку объемом в две недели, а именно что нужно будет сделать:

1) Доработать валидацию внутренних (AppStore и Google Play) покупок курсов;

2) Доработать доступ к курсам из панели администратора (Yii2);

3) Доработать типы полей у записей в панели администратора;

4) Изменить сортировки записей;

5) Доработать возможностей редактирования записи: изменение даты и времени создания из панели администратора;

6) Отображение статистических показателей о количестве активностей пользователей.

Необходимые навыки:

- Yii 2, PHP 7;

- опыт разработки клиент-серверных приложений в команде не менее 1 года;

- понимание принципов Restful API;

- уверенные знания SQL;

- уверенная работа с системами контроля версий;

- навыки работы с командной строкой на удаленном сервере;

- знание английского языка, достаточное для чтения технической документации и поиска информации.

Условия:

- работы под кураторством тимлида с ежедневными коммитами;

- ведение задач в редмайне;

- оплата рассчитывается исходя из ставки 400-500 рублей в час (определится по итогам собеседования согласно уровню разработчика), но подразумеваем, что за данный объем работ будет фиксированная оплата – две рабочие недели, 10 дней * 8 часов.

- Предоплата 30%, постоплата по факту окончания работ.

- Если что-то не учли и потребуется больше времени, исправление явных багов по результатам тестирования – без оплаты.

Старт доработок планируется в течение 1-1,5 недель с момента размещения данного задания, пока находимся в процессе сбора команды.