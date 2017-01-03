Необходимо настроить вход на сайт Joomla через соц сети с помощью компонента Slogin. Компонент уже установлен.
На постоянную работу требуется frontend разработчик
Требования:- Опыт работы с AngularJS1/ AngularJS2- Опыт работы с Javascript- Знание JQuery;- Понимание основ php- Уверенные знания html, css/sass.
Заявки фрилансеров
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