На постоянную работу требуется frontend разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок241 просмотр

Требования:- Опыт работы с AngularJS1/ AngularJS2- Опыт работы с Javascript- Знание JQuery;- Понимание основ php- Уверенные знания html, css/sass.

CSSHTMLJavaScriptjQueryPHPSASS
8 лет назад
work119
44 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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