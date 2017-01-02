Имеется парсер на PHP при выполнении неких действий вылазиет recaptcha. Нужно с ней разобраться бюджет договорный.
Увеличить скорость загрузки Лендинга
Сделали Лендинг на Вордпресе через плагин Visual Composser.Сайт - astahovpro.ru .
Проблема- плохая скорость загрузки сайта на пк и ещё хуже на телефоне (это при том что ещё не стоит метрика и не загружено и ещё три свадебные серии.
Вот мой конкурент -photo-loginova.ru/. Можете сравнить Мой и сайт конкурента через несколько сервисов ,чтобы понять всю проблему http://pr-cy.ru/speed_test/ и http://whichloadsfaster.co/
Вот что написал исполнитель сайта :
Сейчас стоит Fastest Cache, хотя гипер кеш тоже пробовал и W3 Total Cache, там какой-то конфликт и если включить кеш, то появляются кракозября. сейчас кеширование настроено на уровне хостинга + еще настроил CDN, но пока ns не обновились, по-этому ждем
Насчет "Удалите код JavaScript и CSS", то что можно уже перенесено в подвал, а что осталось влияет на отображение и его нельзя в подвал
Аналогично и с оптимизированным контентом, гугл сильно режит лишнее и потом появляются конфликты, насчет картинок, которые гугл предлагает я вообще молчу, качество никакое в результате получается
Сжимал контент через прогу : XnConvert ,убрал все мета, комментарии и т.п,можно больше сжать, то тогда будут потери в качестве, а для фотографа - это недопустимо
Хостинг - https://thehost.ua не первый год с ними работаю, всегда было все ок. А насчет написать им, то сомневаюсь, что это даст результат, ведь по сути вроде как все работает
Вообще стоит на шаблоне The7 (покупной), но именно страница сделана с 0 можно сказать, так как тут все индивидуально
А какие еще плагины стоят ?-Cloudflare, Contact Form 7, Popup Maker, Slider Revolution, The7 Post Types, Ultimate Addons for Visual Composer, WP Fastest Cache, WPBakery Visual Composer Пробовал еще различные связки по оптимизации, но особо ничего они не дали
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