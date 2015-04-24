Здравствуйте! Имеется небольшой скрипт, который делает ежедневные и еженедельные бекапы на хостинге http://prntscr.com/6nkhjn Необходимо передеелаеть его так, чтобы он сохранял бекапы на другом хостинге. Т.е. ...
Оптимизация сайта на Wordpress
Добрый день
Есть сайт онлайн мини игр.
Если я работаю в админке этого сайта(Wordpress) во время самой большей активности на сайте людей(с 8 утра до 23 вечера) сайт зависает на минут 5-7, и вместе с ним остальные сайты на сервере. Когда админку не тревожу, сайт работает корректно. И так всегда.
Как уже заметили саппорт сервера, сайт начинает глючит в момент когда загружаются картинки на сайт.
В папке uploads находится 30000 файлов и поиск по ним может занимать определенное время, что при хорошей посещаемости вызовает проблемы.
Это одна из версий проблемы.
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