Оптимизация сайта на Wordpress

Добрый день

Есть сайт онлайн мини игр.

Если я работаю в админке этого сайта(Wordpress) во время самой большей активности на сайте людей(с 8 утра до 23 вечера) сайт зависает на минут 5-7, и вместе с ним остальные сайты на сервере. Когда админку не тревожу, сайт работает корректно. И так всегда.

Как уже заметили саппорт сервера, сайт начинает глючит в момент когда загружаются картинки на сайт.

В папке uploads находится 30000 файлов и поиск по ним может занимать определенное время, что при хорошей посещаемости вызовает проблемы.

Это одна из версий проблемы.