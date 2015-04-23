Разовая работа. Необходимо доработать интернет-магазин на Modex. Ищем человека с опытом работы на данной CMS и реальными примерами работ. Задача: Проверить общую работоспособность. ...
Скрипт размещения позиционирования объектов на картах яндекс и гугл
Просмотр объектов и их позиционирование на карте в пределах обозначенных контуров и различных секторов внутри этих контуров.
Полное ТЗ здесь
https://docs.google.com/document/d/1Yw91030UE9dAtWH81Ld-U3U245X9a66f6fspE1NFwWs/edit?usp=sharing
Обязательно указывать сроки и стоимость.
Без стоимости удаляю.
Оплата wmr или wmz
Предоплаты нет. (возможно только разделить работу на этапы)
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