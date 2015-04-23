Скрипт размещения позиционирования объектов на картах яндекс и гугл

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Закрыт2 заявки118 просмотров

Просмотр объектов и их позиционирование на карте в пределах обозначенных контуров и различных секторов внутри этих контуров.

Полное ТЗ здесь

https://docs.google.com/document/d/1Yw91030UE9dAtWH81Ld-U3U245X9a66f6fspE1NFwWs/edit?usp=sharing

Обязательно указывать сроки и стоимость.

Без стоимости удаляю.

Оплата wmr или wmz

Предоплаты нет. (возможно только разделить работу на этапы)

10 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров