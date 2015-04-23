Php скрипт для гугл+ на сайт

Необходимо провести публикацию товаров в соответствующий аккаунт Google+ при публикации товара на сайте

Механика:

Пользователь публикует товар на сайте – на 4 языках (Для примера: португальский, французкий, испанский, английский). Имеется ввиду, что пользователь сделал перевод на эти 4 языка. При этом для немецкого перевода нет.

Система автоматических делает запрос на АРІ соц сети Google+ по нужным аккаунтам, по принципу – публикация сообщения на соответствующий профиль, при наличии перевода. В данном случае будет сделано 4 публикации за вычетом Русской и Немецкой версии, так как для них нет перевода.

Детали:

- Сообщение для публикации: URL (конкретного товара на конкретном языке) + текст с тега H1 (заглавие страницы). Ссылка должна автоматически подтянуться соц. сетью для формирования сниппета. Скорее всего для этого достаточно передать протокол URL.

- Публикация (запрос на АРІ) сообщений должна быть осуществллена при публикации товара или с задержкой в несколько минут максимум.

- есть смысл продумать и реализовать логирование ответов АРІ при получении ошибки публикации.

- Необходимо учесть возможность ограничений сообщений для публикации. Например количество символов в сообщении.

Cуществует 6 языковых версий.

оплата по сдаче заказа, в тот же день. все четко и честно, получили каждый свое, поплюсовали отзывы, живем дальше. будет все ок - добавлю для вк и фб скрипты в заказ.

Всем спасибо, жду откликов.