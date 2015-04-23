ищу программиста для исправления ошибак на сайте с битриксом. 1. После того, как мы сделаем толькоый слайдер, вставить его в код шаблона, настроить добавление новых слайдов (задача довольно простая, проблем не будет) ...
Добавить скролл-страницу в тему
Есть сайт на WP. Необходимо добавить заставку-картинку в тему водрпресса, так чтобы было как на данном примере –
То есть картинка при вращении колёсика мышки улетала вверх.
При хорошей и качественной работе – будем работать дальше.
ВАЖНО. Отличное знание Js, Jquery ОБЯЗАТЕЛЬНО! Если вы берётесь за дело, то просьба быть на оперативной связи – скайп или тут на сайте.
Если вы дочитали до конца, поставьте в начала отзыва название своей специализации. Без этого не буду рассматривать заявки.
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