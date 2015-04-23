Добавить скролл-страницу в тему

Есть сайт на WP. Необходимо добавить заставку-картинку в тему водрпресса, так чтобы было как на данном примере –

www.gogoro.com/smartscoot...

То есть картинка при вращении колёсика мышки улетала вверх.

При хорошей и качественной работе – будем работать дальше.

ВАЖНО. Отличное знание Js, Jquery ОБЯЗАТЕЛЬНО! Если вы берётесь за дело, то просьба быть на оперативной связи – скайп или тут на сайте.

Если вы дочитали до конца, поставьте в начала отзыва название своей специализации. Без этого не буду рассматривать заявки.