Исправление ошибки SSL на Apache

Доброго времени суток.

На сервере установлен apache под debian, на 443 порту висит mod_ssl(или как-то так).

Проблема: не работает под iOS(браузер Safari) версия по https. Safari под Windows и MacOS не тестировались.

Safari под iOS7 много-много раз перезагружал страничку(переподключался к серверу, не загружая контент), после чего писал "внутренняя ошибка WebKit". Внешне выглядело как циклическая перезагрузка.

Safari под iOS8 сразу же говорит - "Safari не удалось открыть страницу. Ошибка: WebKit столкнулся с внутренней ошибкой".

Задача: предоставить мысли/идеи об ошибке или ее исправлении. Без непосредственного доступа к серверу, но вся необходимая информация будет предоставлена исполнителю по запросу.

Оплата договорная, сроки - желательно до конца недели.

Для связи Telegram, либо приватные сообщения на сайте.

Skype только вечерами.