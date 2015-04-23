Формирование договора аренды автомобиля [php] [laravel]

Здравствуйте!

Заказчик - автосервис. В их автопарке есть пара автомобилей которые сдают в аренду. Перед сдачей автомобиля в аренду клиенту необходимо подготовить к подписанию договор и акт приёма - передачи. Это работа подразумевает собой внимательность к деталям. Все важные поля меняют сотрудников вручную. Не редко возникают ошибки.

Необходимо разработать панель управления для сотрудника который занимается подготовкой договора с целью упрощения данного процесса. Образцы см. в следующей разделе.

Развёрнутое задание доступно по ссылке https://www.evernote.com/l/AL93dfrDUttNO6m0u5kqxf9qX9sN60Jl18o