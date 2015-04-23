Нужно переделать радио с эквалайзером. Радио сделано на html5 с графическим и частотным эквалайзером на JavaScript. После недавних обновлений браузеров перестало работать во всех браузерах. Нужно обойти ограничения браузеров, чтобы поток проходящий через JavaScript ...
Соц. замок
Нужен соц.замок с возможностью редактирования публикуемой страницы в соц.сетях.
Желательно чтобы работал как на html так и на cms.
К примеру, нравится этот http://plus-plus.net/generator/, но тут нельзя редактировать публикуемую страницу.
Если есть возможность, покажите скриншотом рабочий вариант.
Вопросы в личку или скайп.
Заявки фрилансеров
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