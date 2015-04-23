Нужен соц.замок с возможностью редактирования публикуемой страницы в соц.сетях.

Желательно чтобы работал как на html так и на cms.

К примеру, нравится этот http://plus-plus.net/generator/, но тут нельзя редактировать публикуемую страницу.

Если есть возможность, покажите скриншотом рабочий вариант.

Вопросы в личку или скайп.