Соц. замок

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок121 просмотр

Нужен соц.замок с возможностью редактирования публикуемой страницы в соц.сетях.

Желательно чтобы работал как на html так и на cms.

К примеру, нравится этот http://plus-plus.net/generator/, но тут нельзя редактировать публикуемую страницу.

Если есть возможность, покажите скриншотом рабочий вариант.

Вопросы в личку или скайп.

HTML
10 лет назад
inkognitod
Денис 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров