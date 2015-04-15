Надо обработать текстовый файл

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок195 просмотров

Надо написать скриптик для обработки текстового файла. Формат такой:

2015-04-20

66

64

1

63

1:0

0

12

3

2

6.40

9

310.00

1:0

1:5

4.94

316.4

2015-04-17

25

25

25

1:0

0

9

9

270.00

1:0

1:2

10.8

270

2015-04-15

46

45

1

44

Надо получить список фраз, которыми заканчивается домен в cтроках input class. Тоесть тут мы получаем:

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10 лет назад
ultrabait
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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