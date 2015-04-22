Необходимо написать макрос для автоматической заливки каталога в интернет-магазине из excel-прайса. Подробности выбранному исполнителю.
Самописный движок для сайта с играми
Необходим самописный движок для сайта с мобильными играми, требуется установить сайт, сверстать на него мой готовый шаблон и настроить, потом перенести на мой домен. объяснить как управлять сайтом. По по управлению и функциям примерно должен быть как цмс Дле или друпал
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