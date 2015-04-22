нужно немного подредактировать js потому что в одном месте есть ошибка так же нужно настроить платежные системы и сделать верстку дизайна так же нужно будет запустить проект а именно полностью настроить на хостинге и после останутся еще не большие дела по работе пишите буду рад сотрудничеству

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