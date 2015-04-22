Подредактировать js

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Закрыт2 заявки164 просмотра

нужно немного подредактировать js потому что в одном месте есть ошибка так же нужно настроить платежные системы и сделать верстку дизайна так же нужно будет запустить проект а именно полностью настроить на хостинге и после останутся еще не большие дела по работе пишите буду рад сотрудничеству

Сайт www.fermadruzya.ru

JavaScript
10 лет назад
osipov90
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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