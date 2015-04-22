Bitrix24 - приложения для работы с API

Я смутно представляю как работать по api с Bitrix24, поэтому за ТЗ ниже не судите строго.

Нужно приложение, через которое я могу полностью контролировать CRM, менять статусы у лидов, создавать процессы, контакты и т.д

Мне надо слать запросы на PHP в это приложение, которое уже будет пробрасывать запросы в саму CRM.