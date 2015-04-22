Нужен модуль на PHP, на вход которого подаются параметры для заполнения бланков (реквизиты контрагентов, массив с названиями и стоимсотью услуг и т.д.), в результате – генерируется PDF файл (образцы приложил – это стандартные документы бухгалтерии: ...
Bitrix24 - приложения для работы с API
Я смутно представляю как работать по api с Bitrix24, поэтому за ТЗ ниже не судите строго.
Нужно приложение, через которое я могу полностью контролировать CRM, менять статусы у лидов, создавать процессы, контакты и т.д
Мне надо слать запросы на PHP в это приложение, которое уже будет пробрасывать запросы в саму CRM.
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