Bitrix24 - приложения для работы с API

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Закрыт2 заявки119 просмотров

Я смутно представляю как работать по api с Bitrix24, поэтому за ТЗ ниже не судите строго.

Нужно приложение, через которое я могу полностью контролировать CRM, менять статусы у лидов, создавать процессы, контакты и т.д

Мне надо слать запросы на PHP в это приложение, которое уже будет пробрасывать запросы в саму CRM.

PHP
10 лет назад
alexleo
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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