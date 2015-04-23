Адаптировать модуль оплаты Wallet One для Opencart 1.4

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Завершен1 заявка140 просмотров

Есть модуль для оплаты через Wallet One для Opencart 1.5, нужно его адаптировать для Opencart 1.4

Модуль и opencart 1.4 отпарвлю.

Доступа к сайтам не дам, т.е. разработку придется проводить у Вас, потом передавать результаты мне.

Opencart
10 лет назад
4bondarenko
Алексей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

den4uk1983
Виктор 
42 года
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
10 лет назад
$35
2 дня
Обращаюсь уже не не в первый раз, каждый раз результатом доволен. Отличные специалисты в плане интеграции платежных систем. Рекомендую!
Работаем с Алексеем не в превый раз и надеюсь будем работать в дальнейшем. Отличный заказчик!!!

Заявки фрилансеров

den4uk1983
Виктор 
42 года
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
10 лет назад