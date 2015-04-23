Адаптировать модуль оплаты Wallet One для Opencart 1.4

Есть модуль для оплаты через Wallet One для Opencart 1.5, нужно его адаптировать для Opencart 1.4

Модуль и opencart 1.4 отпарвлю.

Доступа к сайтам не дам, т.е. разработку придется проводить у Вас, потом передавать результаты мне.