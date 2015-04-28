Нужен класс для PHP для генерации в PDF счетов и актов

Нужно прикрутить какую-нибудь удобную систему пожертвования на сайте. Вот сайт www_ardaktylar_kz Он создан на ExpressionEngine CMS. На нем нужно вставить кнопку пожертвования и прикрутить к какой-нибудь системе, чтобы можно было удобно оплачивать, ...