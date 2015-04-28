Нужен класс для PHP для генерации в PDF счетов и актов

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки175 просмотров

Нужен модуль на PHP, на вход которого подаются параметры для заполнения бланков (реквизиты контрагентов, массив с названиями и стоимсотью услуг и т.д.), в результате – генерируется PDF файл (образцы приложил – это стандартные документы бухгалтерии: счёт, акт, акт сверки). По генерации PDF – можно использовать библиотеку mPDF (готов рассмотреть другие варианты)

Могу рассмотреть покупку готового PHP класса.

PHP
10 лет назад
catofbeauty
Олег 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$30
3 дня
Вадим очень ответственный исполнитель. сделал всё качественно и в срок, учёл все пожелания
Быстро, четко, качественно ;)

Заявки фрилансеров

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад