Требуется консультация по настройке видеотрансляции на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка103 просмотра

Здравствуйте.

Требуется консультация по настройке на сайте видеоплеера для трансляции потокового видео.

Оплата сразу.

Спасибо.

10 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров