Имеется верстка, резиновый – адаптивный. Функционал не сложный. Имеется ТЗ, возможно не полный, но все детали можно обговорить. Разработчик должен обладать интеллектом, а не быть роботом. Шаблонные заявки отклоняю сразу. ...
Доработка сайта на PHP, MySQL, jQery-Ajax, CSS
Сайт на Joomla 3.4.1, делался не профессиональным веб-программистов. В связи с чем имеется много ошибок и недоработок.
На данном сайте нужно доработать/исправить некоторые модули и компоненты.
Например:
1. Расписание тренировок выводится модулем HTML, который можно редактировать только через админ панель. Нужно сделать подобное, но с возможностью изменять расписание не заходя в админ панель или в редактирование модуля. С возможностью выбирать из списка постоянные значения (например, место тренировки, тип покрытия)
2. Календарь игр http://www.fcatlet-04.kiev.ua/index.php/uk/matchi/kalendar/13-informatsiya/42-kalendar-matchiv-2014
Нужно сделать такой календарь средствами БД, а не только HTML, как сейчас. Чтобы была возможность быстрого добавления матчей и возможность фильтрации на страницы.
3. Добавить нормальную видеогалерею.
Есть еще много функций, которые хотелось бы добавить или изменить имеющиеся. В том числе, исправить шаблон для работы с мобильными устройствами.
Нужен грамотный программист, умеющий писать понятный и не запутанный код, и умеющий общаться с обычными людьми.
Бюджет - от 1000грн.
Заявки фрилансеров
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