Добрый вечер. Ищу php-программиста для исправления/доработки проекта. Проект работает на чистом php cтранице, требуется дописать и исправить уже существующие функции, добавить новые. Примерное тз выложу в личку, если кто то согласится взять. ...
Надо реализовать один небольшой проект (верстка готова)
Имеется верстка, резиновый – адаптивный.
Функционал не сложный. Имеется ТЗ, возможно не полный, но все детали можно обговорить.
Разработчик должен обладать интеллектом, а не быть роботом. Шаблонные заявки отклоняю сразу.
Если вам лень написать несколько слов по делу, то можно уже полагать как будете работать.
Укрепил ТЗ к заявке, можно ознакомится.
Проект желаю видеть на Yii/Yii2 , ну или на аналоговом фрейворке.
пишите также срок, за какое время можете сделать.
Никаких предоплат или по-частям. оплачиваю на 100%, когда будет готово на 100%
Дублирую цену – 7000 рублей за проект.
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