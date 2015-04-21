Надо реализовать один небольшой проект (верстка готова)

Имеется верстка, резиновый – адаптивный.

Функционал не сложный. Имеется ТЗ, возможно не полный, но все детали можно обговорить.

Разработчик должен обладать интеллектом, а не быть роботом. Шаблонные заявки отклоняю сразу.

Если вам лень написать несколько слов по делу, то можно уже полагать как будете работать.

Укрепил ТЗ к заявке, можно ознакомится.

Проект желаю видеть на Yii/Yii2 , ну или на аналоговом фрейворке.

пишите также срок, за какое время можете сделать.

Никаких предоплат или по-частям. оплачиваю на 100%, когда будет готово на 100%

Дублирую цену – 7000 рублей за проект.