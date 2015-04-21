Доработка проекта на чистом php странице

Добрый вечер. Ищу php-программиста для исправления/доработки проекта.

Проект работает на чистом php cтранице, требуется дописать и исправить уже существующие функции, добавить новые.

Примерное тз выложу в личку, если кто то согласится взять.

Сроки 7–15 дней, бюджет 100$ + 50$ на доработки, которые возможно забудем обсудить (мелкие), если у вас другой обсудим.

Плачу по банку. Оплата после результата. Предоплату не ждите.