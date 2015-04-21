Нужно найти и удалить вирус

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Закрыт5 заявок154 просмотра

На сайте http://xn----8sbaac4belmo9ckmz7b.xn--p1ai/ яндекс пишет что есть вирус

10 лет назад
krasimweb
Алексей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров