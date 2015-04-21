Создать/перенести разделы и тд на Netcat

1. Создать страницу «Прайс-лист» с отображением ее в верхнем меню.

2. Создать страницу «Оптом» с отображением ее в верхнем меню.

3. Страницу «Доставка» вынести в верхнее меню.

4. Раздел «Штамповая оснастка», который сейчас в меню, переместить как подраздел в «О компании»

5. У раздела «О компании» подменю отображать вниз спадающим списком.

6. Пункт меню «Главная» должен указывать на корень сайта, а не на index.

7. В модуле «Заказать звонок» оставить/переделать поля: Ваше имя, Ваш e-mail или телефон*, Ваш вопрос.

8. Модуль «Статьи» который отображается в разделе «Статьи» должен отображаться только на Главной странице в левом блоке под блоком «Менеджеры».

9. Пункт меню «Статьи» убрать из верхнего меню.