Правки в CMS MODX

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Завершен1 заявка126 просмотров

Добрый день.

Необходимо внести правки в мультиязычность + убрать дубли из меню.

Задача 1: изначально сайт создавался мультиязычным сайт/ru/, потом мультиязычность удалили. И теперь при создании новых страниц они создаются с /ru/ и, соответственно, выдается ошибка.

Задача 2: вытекает из первой - верхнее меню без /ru/, левое меню с /ru/ - в результате задвоение ссылок.

Опыт работы с MODX - от 2-х лет.

Опыт работы с Joomla - от 2-х лет.

Знание php, MySQL, JS, CSS.

*Просим откликаться только из Украины.

CSSJavaScriptJoomlaMODXMySQLPHP
10 лет назад
Roland777
Евгений 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 часов назад
10 лет назад
$5
1 день
Спасибо большое! Всё сделано даже лучше, чем я ожидал.
Приятно было работать. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Nati_Babenko
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 часов назад
10 лет назад