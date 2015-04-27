Правки в CMS MODX

Добрый день.

Необходимо внести правки в мультиязычность + убрать дубли из меню.

Задача 1: изначально сайт создавался мультиязычным сайт/ru/, потом мультиязычность удалили. И теперь при создании новых страниц они создаются с /ru/ и, соответственно, выдается ошибка.

Задача 2: вытекает из первой - верхнее меню без /ru/, левое меню с /ru/ - в результате задвоение ссылок.

Опыт работы с MODX - от 2-х лет.

Опыт работы с Joomla - от 2-х лет.

Знание php, MySQL, JS, CSS.

*Просим откликаться только из Украины.