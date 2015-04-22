Здравствуйте!

Нужно перенести несколько сайтов на WP с одного хостинга на другой. Один из сайтов - тяжелый (10 000 страниц, база в пару сот мб, нужен VPS сервер). Обращаюсь так как самому нет времени.

Приоритет - специалистам по администрированию серверов. На одном из сайтов также может потребоваться чистка файлов от вредоносного кода.

Называйте цену.

Срок – 5 часов.

Буду стучаться в скайп через 2 часа к потенциальным исполнителям.

Жду предложений.