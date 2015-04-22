ExpressionEngine CMS: нужна система платных файлов по смс

Вот страница сайта. Это биография http://ardaktylar.kz/persons/zhansgrov-liyas/

Нужно на каждой странице биографии вывести блок из платных файлов.

В админке это должно работать так. Я добавляю файл в пдф или в ворде, потом указываю на какой странице он будет показываться в блоке "Рекомендуем купить" и она там появляется.

https://farm9.staticflickr.com/8717/16613359303_7fc41db00e_o.jpg

Также нужно прикрутить систему смс билинга, чтобы при клике на купить, был запрос на отправку смс, а потом шло скачивание этого файла. Файлами будут книги и рефераты.