Исправить визуальный редактор TinyMCE

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Закрыт2 заявки101 просмотр

у нас есть в админке, при размещении карточек товара, визуальный редактор TinyMCE

он позволяет сохранять определенное количество ссылок, остальное обрезает вместе с текстом

а некоторые карточки товаров требуют вложения большей информации

10 лет назад
penya4
45 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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