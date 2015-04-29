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Программирование одностраничного макета
Задание по программированию одностраничного макета с использованием БД, подробности изложены в ТЗ.
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