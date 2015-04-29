Программирование одностраничного макета

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка109 просмотров

Задание по программированию одностраничного макета с использованием БД, подробности изложены в ТЗ.

10 лет назад
opstu
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$100
5 дней
Задача выполнена в срок согласно ТЗ.
Интереснейший проект, чёткое ТЗ и своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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