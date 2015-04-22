Поставить карту на земной шар

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки159 просмотров

Есть отрисованная карта мира, ее необходимо поставить на готовый модуль вращающегося глобуса и интегрировать его в главную страницу сайта. указывайте скайпы

10 лет назад
saymon-kkd
Панферов 
41 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
38 отзывов(-5)

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Нет заявок фрилансеров