сделать кальклятор расчета цены окон а также визуальные эффекты по тз в таком стиле как на картинке нужно зделать такой калькулятор http://fensterhaus.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=134 желательно в Flash
Написать макрос в Excel
Необходимо написать макрос для автоматической заливки каталога в интернет-магазине из excel-прайса. Подробности выбранному исполнителю.
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