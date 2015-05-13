Нужно переделать радио с эквалайзером. Радио сделано на html5 с графическим и частотным эквалайзером на JavaScript. После недавних обновлений браузеров перестало работать во всех браузерах. Нужно обойти ограничения браузеров, чтобы поток проходящий через JavaScript ...
Сайт на Modx правки
Сайт cbb.ru
Сделать возможность изменения стоимости курса для отдельного договора/пользователя. Админ должен иметь возможность зайти в корзину пользователя и поменять там в ручную цену. После обновления страницы пользователь увидит новую цену.
Для этого нужно:
1. Разработать механизм изменения цены курса для конкретного пользователя в корзине администратора, совместить его с механизмом просмотра корзин других пользователей.
2. Разработать механизм определения цены для конкретного пользователя в корзине.
3. Разработать механизм подмены цены при рассчете суммы, так же при рассчете скидок.
4. Доработать алгоритм оплаты с учетом персональных цен курсов для пользователя.
5. Доработать механизм отображения цены на странице курса.
6. Разработать механизм хранения персональных цен для пользователей.
7. Доп. сложности при разработке.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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