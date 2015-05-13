Сайт на Modx правки

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Завершен1 заявка95 просмотров

Сайт cbb.ru

Сделать возможность изменения стоимости курса для отдельного договора/пользователя. Админ должен иметь возможность зайти в корзину пользователя и поменять там в ручную цену. После обновления страницы пользователь увидит новую цену.

Для этого нужно:

1. Разработать механизм изменения цены курса для конкретного пользователя в корзине администратора, совместить его с механизмом просмотра корзин других пользователей.

2. Разработать механизм определения цены для конкретного пользователя в корзине.

3. Разработать механизм подмены цены при рассчете суммы, так же при рассчете скидок.

4. Доработать алгоритм оплаты с учетом персональных цен курсов для пользователя.

5. Доработать механизм отображения цены на странице курса.

6. Разработать механизм хранения персональных цен для пользователей.

7. Доп. сложности при разработке.

MODX
10 лет назад
mhz20005
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

xCodeMan
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$76
4 дня
Работа в очередной раз выполнена качественно и быстро. Спасибо.
Взаимно. Оплата в срок, четкое задание, никаких проблем.

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xCodeMan
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад