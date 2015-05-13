Сайт на Modx правки

Сайт cbb.ru

Сделать возможность изменения стоимости курса для отдельного договора/пользователя. Админ должен иметь возможность зайти в корзину пользователя и поменять там в ручную цену. После обновления страницы пользователь увидит новую цену.

Для этого нужно:

1. Разработать механизм изменения цены курса для конкретного пользователя в корзине администратора, совместить его с механизмом просмотра корзин других пользователей.

2. Разработать механизм определения цены для конкретного пользователя в корзине.

3. Разработать механизм подмены цены при рассчете суммы, так же при рассчете скидок.

4. Доработать алгоритм оплаты с учетом персональных цен курсов для пользователя.

5. Доработать механизм отображения цены на странице курса.

6. Разработать механизм хранения персональных цен для пользователей.

7. Доп. сложности при разработке.