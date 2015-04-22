Нужно переделать радио с эквалайзером. Радио сделано на html5 с графическим и частотным эквалайзером на JavaScript. После недавних обновлений браузеров перестало работать во всех браузерах. Нужно обойти ограничения браузеров, чтобы поток проходящий через JavaScript ...
Сделать сайт адаптированный под мобильные устройства
Нужно сделать сайт с адаптивным дизайном для горсправки с поиском по товарам-услугам и по фирмам ( или адаптировать существующий)
Заявки фрилансеров
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