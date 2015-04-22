Сделать сайт адаптированный под мобильные устройства

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок188 просмотров

Нужно сделать сайт с адаптивным дизайном для горсправки с поиском по товарам-услугам и по фирмам ( или адаптировать существующий)

10 лет назад
anty1000
Губин 
58 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров