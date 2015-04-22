Нужна консультация по безопасности WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка105 просмотров

планируется разработка крупного сайта на WP. есть личный, негативный опыт работы на WP - взломы, заражения и т.п.

Нужна консультация опытного разработчика - как обезопасить сайт от взлома. Банальные вещи не нужно описывать - (пример, вовремя обновлять, не использовать непроверенные плагины, держать пароль от админки в надежном месте). Нужна серьезная консультация с конкретными мерами защиты сайта.

WordPress
10 лет назад
Innox
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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