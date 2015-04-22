Нужно переделать радио с эквалайзером. Радио сделано на html5 с графическим и частотным эквалайзером на JavaScript. После недавних обновлений браузеров перестало работать во всех браузерах. Нужно обойти ограничения браузеров, чтобы поток проходящий через JavaScript ...
Нужна консультация по безопасности WP
планируется разработка крупного сайта на WP. есть личный, негативный опыт работы на WP - взломы, заражения и т.п.
Нужна консультация опытного разработчика - как обезопасить сайт от взлома. Банальные вещи не нужно описывать - (пример, вовремя обновлять, не использовать непроверенные плагины, держать пароль от админки в надежном месте). Нужна серьезная консультация с конкретными мерами защиты сайта.
Заявки фрилансеров
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