Подключить форму mail подписки на сайте.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки146 просмотров

Подключить на сайте форму mail подписки от SmartResponder или Justclick, с сообщеннием спасибо и далее редиректом на указанную страницу.

Прошу отписать сразу со стоимостью настройки одной формы?

10 лет назад
legimm
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров