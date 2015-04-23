Скрипт для заполнения информации в аккаунтах в instagram

Заполнение:

Ник, имя, описание, ссылка, (аватар если по API)

Сама страница https://instagram.com/accounts/edit/

Параметры работы скрипта:

Либо по API (больше суеты с токенами), либо макрос для Мозилы (предпочтительней)

+ использование прокси на каждый аккаунт свой.

Инфо берется из файла ексель: на каждый аккаунты свои параметры - ник, имя, описание, ссылка, логин пароль и прокси. Каждый параметр в отдельном столбце.

Алгоритм работы: аккаунт за аккаунтом.

В файле с инфо (либо новом), должно появляться "ок" напротив строки - если профиль заполнен успешно.

"bad" - если профиль не валид.

Иногда сервер будет не отвечать, или другая причина, таймаут, логин пароль не верный, аккаунт может слететь, надо учесть это и сделать например повтор действия и если не отвечает нам "ок" то переходим к следующему профилю.

Оплата в рублях, либо конверт в WMZ, яндекс.деньги, карта. Бюджет 1500р.

в комментах напишите сроки