Нужен соц.замок с возможностью редактирования публикуемой страницы в соц.сетях. Желательно чтобы работал как на html так и на cms. К примеру, нравится этот http://plus-plus.net/generator/, но тут нельзя редактировать публикуемую страницу. Если есть ...
Скрипт для заполнения информации в аккаунтах в instagram
Заполнение:
Ник, имя, описание, ссылка, (аватар если по API)
Сама страница https://instagram.com/accounts/edit/
Параметры работы скрипта:
Либо по API (больше суеты с токенами), либо макрос для Мозилы (предпочтительней)
+ использование прокси на каждый аккаунт свой.
Инфо берется из файла ексель: на каждый аккаунты свои параметры - ник, имя, описание, ссылка, логин пароль и прокси. Каждый параметр в отдельном столбце.
Алгоритм работы: аккаунт за аккаунтом.
В файле с инфо (либо новом), должно появляться "ок" напротив строки - если профиль заполнен успешно.
"bad" - если профиль не валид.
Иногда сервер будет не отвечать, или другая причина, таймаут, логин пароль не верный, аккаунт может слететь, надо учесть это и сделать например повтор действия и если не отвечает нам "ок" то переходим к следующему профилю.
Оплата в рублях, либо конверт в WMZ, яндекс.деньги, карта. Бюджет 1500р.
в комментах напишите сроки
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