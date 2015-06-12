Разработать систему маршрутов с заказами

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки147 просмотров

Добрый день.

Необходимо осуществить механизм отображения маршрутов городского транспорта на карте и возможность выбора подсвеченного маршрута в корзину. После выбора необходимых маршрутов оформление заказа. Строгих требований по системе управления нет, рассмотрим все предлагаемые варианты.

https://www.dropbox.com/sh/x36xmyk072re4ow/AAAiYfomBZoVlVhb3Z0CRR3va?dl=0

10 лет назад
regado
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

krasowski
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$150
2 дня
Евгений мастер своего дела - один из немногих кто вполне разбирается с API Яндекс Карт. И если чего то не знает, то обратится к документации и выполнит как нужно. Наш проект выполнен, за что ему спасибо!
Хороший заказчик и просто приятный человек, с которым легко обсуждать проекты и решать все вопросы.

Заявки фрилансеров

krasowski
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад