Обратный звонок для Opencart

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Завершен8 заявок153 просмотра

Нужно сделать обратный звонок для Opencart:

http://sites78.ru/obr.jpg

По умолчанию выбирается время для того, чтобы перезвонить " Прямо сейчас"

с 9:00 до 19:00 (интервал 30 мин)

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Opencart
10 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Оперативно, качественно. Рекомендую!
Хороший заказчик. Задание было понятно описано. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад