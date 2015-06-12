Подписка jWOW

$58
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка116 просмотров

В готовую верстку http://japanpapa.ru/fun/jwow/index.html добавить элементы javaScript:

1) Выбор уровня - при выборе выделяется

2) ввод почты (пропадает value)

3) Форма должна работать и собирать почты.

- После ввода почты, на почту пользователя приходит письмо. Есть ссылка на отписка (почта удаляется с базы)

- в админке отображаются списком все почты с уровнем. Есть общая статистика (число подписок)

Скрипт нужно будет установить на наш сервер - www.japanWOW.ru

JavaScript
10 лет назад
AvocadoArt
Алексей 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

potap770
Дмитрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$58
5 дней
Все супер
Отличный заказчик и просто человек. Четко ставит поставленные задачи, на текущие вопросы отвечает оперативно, постоянно на связи; приятен в общении.

Заявки фрилансеров

potap770
Дмитрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад