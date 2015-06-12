Подписка jWOW

В готовую верстку http://japanpapa.ru/fun/jwow/index.html добавить элементы javaScript:

1) Выбор уровня - при выборе выделяется

2) ввод почты (пропадает value)

3) Форма должна работать и собирать почты.

- После ввода почты, на почту пользователя приходит письмо. Есть ссылка на отписка (почта удаляется с базы)

- в админке отображаются списком все почты с уровнем. Есть общая статистика (число подписок)

Скрипт нужно будет установить на наш сервер - www.japanWOW.ru