Здравствуйте! Заказчик - автосервис. В их автопарке есть пара автомобилей которые сдают в аренду. Перед сдачей автомобиля в аренду клиенту необходимо подготовить к подписанию договор и акт приёма - передачи. Это работа ...
Подписка jWOW
В готовую верстку http://japanpapa.ru/fun/jwow/index.html добавить элементы javaScript:
1) Выбор уровня - при выборе выделяется
2) ввод почты (пропадает value)
3) Форма должна работать и собирать почты.
- После ввода почты, на почту пользователя приходит письмо. Есть ссылка на отписка (почта удаляется с базы)
- в админке отображаются списком все почты с уровнем. Есть общая статистика (число подписок)
Скрипт нужно будет установить на наш сервер - www.japanWOW.ru
Выбранный исполнитель
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