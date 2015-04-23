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Закрыт6 заявок130 просмотров

Программист фреймворки

необходимо внести правки. Сайт закрытого типа

http://xn--80aaenaqhjfv0bchs1en9c1a.xn--p1ai/

http://puu.sh/hnRyY/e94655d2da.png

ТЗ прикладываю.

цена вопроса? сроки?

10 лет назад
wwwstereotip
44 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров